Соперник Меркель на выборах бичует Трампа и Путина

Левоцентристский кандидат на пост канцлера Германии Мартин Шульц раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, назвав её "неамериканской" и предупредил о недопустимости снятия санкций с России.

Шульц, одним из немногих немецких политиков жёстко отреагировавший на политику Трампа, сказал в интервью изданию Funke media group, что Европе следует встать на защиту либеральных ценностей.

"То, что делает Трамп, не по-американски",- сказал Шульц, заметив, что США, как ни одна другая страна, выступают за просвещение, демократию и свободу.

"Если Трамп намерен проехаться катком по этим ценностям, тогда я как канцлер скажу ему: это не политика Германии и Европы",- сказал Шульц.

На прошлой неделе Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинула бывшего главу Европарламента Шульца на сентябрьские выборы против действующего канцлера Ангелы Меркель, и такой неожиданных ход спровоцировал рост популярности левоцентристской партии.

Меркель сказала в понедельник, что глобальная борьба с терроризмом не означает, что группы людей попадают под подозрение, добавив, что указ Трампа об ограничении въезда граждан семи стран противоречит духу международного сотрудничества.

Рассуждая о российском президента Владимире Путине и конфликте на Украине, Шульц сказал, что санкции в отношении Москвы могут быть сняты только тогда, когда обе стороны конфликта выполнят Минские договорённости.

"Пока Минские мирные договорённости не реализованы полностью, санкции не могут быть сняты. Мы должны сказать Путину предельно ясно, что Россия обязана уважать и защищать международное право",- сказал Шульц.

Его комментарии позволили лучше понять позицию ключевого конкурента Меркель в отношении Кремля после того, как некоторые видные социал-демократы высказались в поддержку частичного снятия санкций, пока Россия выполняет часть аспектов плана.

Меркель как одна из авторов мирного соглашения возражает против отмены санкций до исполнения Москвой обязательств.