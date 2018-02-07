Партия Меркель и социал-демократы договорились о создании коалиции - источники

Консерваторы во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель и Социально-демократическая партия (СДПГ) “в принципе” согласовали договоренность о создании коалиции, сообщили в среду источники, участвующие в переговорах.

Если информация о соглашении подтвердится, это приблизит Германию к формированию нового правительства и положит конец продолжающемуся четыре месяца политическому кризису, который несколько ослабил роль Берлина на мировой арене и вызвал вопросы относительно того, как долго Меркель сможет оставаться во главе страны.

Потенциальное соглашение должно быть одобрено 464.000 членами СДПГ, которая была партнером Меркель по коалиции с 2013 года.