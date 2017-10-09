Консультации по коалиции в Германии начнутся 11 октября

Предварительные консультации по созданию правительственной коалиции Германии начнутся уже на текущей неделе.

Как сообщила глава Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник в ходе совместной с председателем Христианско-социального союза (ХСС) Хорстом Зеехофером пресс-конференции в Берлине, двусторонние переговоры со Свободной демократической партией (СвДП) и "Союзом-90"/"зелеными" намечены на среду, 11 октября.

На следующий день либералы из СвДП и "зеленые" намерены провести совместные консультации, передает агентство AFP со ссылкой источники в партиях. А в пятницу, 13 октября, впервые должна состояться общая встреча представителей всех трех политических сил.

По словам Меркель, хорошим основанием для коалиционных консультаций и последующих переговоров должен стать достигнутый накануне партнерами по партийному блоку ХДС/ХСС компромисс по вопросу о верхней границе числа принимаемых беженцев. Между тем "зеленые" отвергают предложения консерваторов по этому вопросу.