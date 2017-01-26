Канцлером Германии может стать политик, который "не особенно любит" россиян

За пост канцлера Германии на сентябрьских выборах будет бороться экс-председатель Европарламента Мартин Шульц. Deutsche Welle проанализировала, чего от него следует ожидать Москве.

Шульц не интересуется "загадочной русской душой" и не испытывает трепетных чувств к России и ее жителям, говорится в статье.

"Я, кстати, их не особенно люблю, их вообще трудно любить", признался он на одном из немецких ток-шоу. Тогда же Шульц заявил, что ему не нравится ни Владимир Путин, ни Сергей Лавров, которого он назвал "игроком в покер".

Политик допускал высказывания такого тона, какой не позволяли себе ни Ангела Меркель, ни глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, отмечает DW. Шульц обвинял Россию в "попытке внести раскол в ЕС" и "агрессивных действиях", которые, по его словам, "не имеют ничего общего с европейской философией взаимного уважения".

На его взгляды во многом повлияла работа в Европарламенте, который в отношении России занимает более критическую позицию, чем германские ведомства. DW напоминает, что по инициативе Шульца Европарламент приостановил контакты с Госдумой и ограничил доступ в здание для работников российского постпредства при ЕС.

Кроме того, во главе Европарламента Шульц открыто выступал в поддержку Украины, настаивая на предоставлении ей безвизового режима, а также одобрительно высказывался о расширении ЕС на восток.

Санкции в отношении Москвы Шульц считает эффективными и не принимает во внимание заявления Дональда Трампа о возможном пересмотре этой политики. "Решение по вопросу о санкциях в отношении России принимается не в далекой стране, а в столицах ЕС и в Брюсселе. Нашу внешнюю политику делают не в Вашингтоне", - заявил он на саммите Евросоюза.

Его шансы сместить Ангелу Меркель с поста канцлера DW оценивает невысоко, но, скорее всего, Шульц станет ее заместителем и параллельно министром иностранных дел.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет избран канцлер, состоятся 24 сентября 2017 года. Мартин Шульц будет участвовать в них как кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).