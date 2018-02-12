Меркель не планирует покидать пост канцлера ФРГ ранее 2021 года

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует руководить правительством страны весь четырехлетний срок - до 2021 года. Об этом она заявила в эфире немецкого телеканала ZDF.

"Я отношусь к людям, которые придерживаются обещанного", - сказала Меркель, напомнив, что во время предвыборной кампании уверяла в таком намерении избирателей.

Также канцлер отметила, что намерена сохранить должность председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС).

"По моему мнению, эти две должности (главы партии и правительства - ред.) должны быть в одних руках, чтобы иметь возможность также руководить стабильным правительством", - подчеркнула Меркель.

Говоря о формования правительства, политик сообщила, что 26 февраля 2018 года на съезде ХДС будут представлены кандидатуры министров в ведомствах, которые, согласно коалиционному соглашению, отойдут ее партии.

При этом канцлер выразила понимание, что после 12 лет, в течение которых она возглавляет правительство ФРГ, в ХДС стали требовать подготовки ее возможных преемников. В то же время Меркель считает, что ее авторитет в партии остается непоколебимым.

2 февраля 2018 года сообщалось, что 51% немцев положительно относятся к намерению Меркель четвертый раз подряд занять пост канцлера.

Ангела Меркель - бессменный федеральный канцлер Германии с 2005 года.