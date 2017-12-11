Последнее обновление: 11.12.2017 18:11

Власти Минска объявили войну несанкционированной торговле

На оперативном совещании в городском исполнительном комитете 11 декабря председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил городским службам ужесточить контроль за несанкционированной торговлей

По словам главного государственного санитарного врача Минска — главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Нелли Гиндюк, максимальный штраф для таких нарушителей составляет: для физлиц — 30 базовых, юрлиц — 200 базовых величин.

По данным начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома Нины Емельяновой, на незаконных предпринимателей составлено уже более 1 500 протоколов. Эти граждане получили штрафы от 5 до 50 базовых величин.

«В городе есть места, где постоянно торгуют с земли. Например, возле гостиницы «Орбита», на ул. Волгоградской расположились целые торговые ряды. Там продают что угодно — рыбу, мясо, сало. Такие «предприниматели» стоят уже даже на пр. Победителей. Эту практику пора заканчивать», - отметил А. Шорец.

Председатель Мингорисполкома поручил ответственным службам — санитарной, налоговой, а также правоохранителям, руководителям администраций районов города и др. — разобраться со сложившейся ситуацией

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