Власти РБ на полгода отложили дистанционный контроль кассовой выручки

Белорусские власти на полгода отложили обязательное подключение кассового оборудования к системе дистанционного контроля выручки, следует из совместного постановления Совмина и Нацбанка РБ №571/9 от 31 июля 2017 года.

В частности, для юридических лиц и ИП этот срок перенесен с 1 января на 1 июля 2018 года.

Согласно документу юрлица в городах областного подчинения и Минске должны будут принимать наличные, банковские платежные карточки на кассовом оборудовании с установленным средством контроля налоговых органов с 1 февраля 2018 года, в городах районного подчинения - с 1 июня 2018 года, а с 1 июля – на всей территории РБ.

ИП, работающие в городах областного подчинения и Минске, обязаны оборудовать кассовые терминалы системой дистанционного контроля к 1 декабря 2018 года, в городах районного подчинения - к 1 января 2019-го, на всей территории РБ – к 1 февраля 2019 года.