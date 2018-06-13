"Евроторг" просит власти поднять "монопольный потолок"

Группа компаний "Евроторг", в состав которой входит и сеть магазинов "Евроопт", последние несколько лет сталкивается с ограничениями в развитии из-за действующих антимонопольных норм — доля магазинов во многих регионах превышает требуемые 20%.

Компания обратилась в Министерство антимонопольного регулирования и торговли — просят изменить инфраструктурные ограничения в 20% от объема розничного товарооборота продовольственных товаров, пишет Sputnik.

Предложение частников рассмотрит экспертный совет при Министерстве — при участии и чиновников, и представителей бизнеса.

Впервые о возможных санкциях против "Евроопта" власти заявили в прошлом году. Тогда выяснилось, что в ряде районов доля сети на рынке больше допустимого. Позже сеть решила активнее работать в деревнях, чтобы не упираться в "монопольный потолок".

С точки зрения МАРТ ситуация выглядит немного иначе: увеличение доли субъекта торговли может привести к росту цен. Об этом заявил в среду журналистам первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

По мнению министерства, увеличение разрешенной доли свыше 20% несет определенные риски.

"Есть риски увеличения цен, возможного нарушения прав потребителей — если закроются магазины", - пояснил он.

Министерство, подчеркнул он, стоит на защите интересов и прав потребителей. Этот вопрос важнее развития розничных сетей, подчеркнул он.