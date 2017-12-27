Нефть умеренно дешевеет утром среды после мощного роста накануне

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после сильного роста в ходе предыдущей торговой сессии, который обеспечили сообщения о перебоях в поставках сырья из Ливии.

К 9.33 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,49 процента до $66,69 за баррель.

Фьючерсные контракты на нефть WTI к этому времени торговались у отметки $59,73 за баррель, на 0,4 процента ниже предыдущего закрытия.

Накануне поддержкой котировкам стали сообщения об ограничении поставок нефти из Ливии.

В результате взрыва на нефтепроводе, ведущего к экспортному терминалу Эс-Сидр, транспортировка сырья в стране сократилась примерно на 90.000 баррелей в сутки, сообщил источник.

В то же время сдерживающим фактором остаются ожидания возобновления прокачки североморского сорта Forties по одноимённому трубопроводу.

Оператор Forties – Ineos – завершил его ремонт и начал тестовую прокачку, сообщила компания в понедельник.

Текущие расчёты предполагают, что нефтепровод заработает на полную мощность в начале нового года.

В целом же аналитики говорят, что баланс глобального спроса и предложения выравнивается, во многом благодаря действующему ограничению добычи сырья нефтеэкспортным картелем ОПЕК и не входящими в него странами, включая Россию.