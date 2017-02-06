ЗВР Беларуси увеличились за январь на 1,2%

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 февраля 2017 г. составили 4,985 млрд долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, за январь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 57,8 млн долларов США (на 1,2%) после роста в декабре 2016 года на 88,9 млн долларов США (на 1,8%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 февраля 2017 г. составил 5394,2 млн долларов США, увеличившись за январь на 209,2 млн долларов США (на 4%) после снижения в декабре 2016 года на 128,5 млн долларов США (на 2,4%).

"Увеличению золотовалютных резервов в январе способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов Беларуси облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты", - поясняет Нацбанк.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Национальным банком и правительством Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.