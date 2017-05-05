ЗВР Беларуси за апрель приросли на 1,8%

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 мая, по предварительным данным, составили 5108,7 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за апрель золотовалютные резервы возросли на 92,6 млн долларов США (на 1,8%) после снижения в марте на 6,2 млн долларов США (на 0,1%). С начала 2017 года резервы увеличились на 181,5 млн долларов США (на 3,7%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 мая составил 5672,5 млн долларов США, увеличившись за апрель на 263,4 млн долларов США (на 4,9%) после снижения в марте на 199,3 млн долларов США (на 3,6%). За январь-апрель 2017 года резервы в национальном определении выросли на 487,5 млн долларов США (на 9,4%).

"Увеличению золотовалютных резервов в апреле способствовали поступление третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», привлечение средств от продажи Министерством финансов и Нацбанком Беларуси облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также рост цены золота на международном рынке драгоценных металлов", - говорится в комментарии регулятора.

В нем отмечается, что "сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте".

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов США (на 18%) до 4927,2 млн долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 г.

"Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов США", - напоминает Нацбанк.