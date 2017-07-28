Азиатские рынки акций завершили торги в красной зоне

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в минусе торги, после того, как накануне подешевели акции американских высокотехнологичных компаний.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,7% и свел на нет рост с начала недели.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,35%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,4%, южнокорейский KOSPI - 1,7%, индийский Sensex - 0,2%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,1%.

Вчера подешевели акции крупнейших ИТ-компаний США: бумаги Alphabet опустились на 1,4%, Amazon - на 0,7%, Apple - на 1,9%, Netflix - на 3,4%.

После закрытия рынка в Штатах Amazon обнародовала свою отчетность, которая оказалась хуже прогнозов рынка. В частности, прибыль компании в прошлом квартале рухнула на 77% из-за существенного роста расходов.

Максимальное падение среди азиатских ИТ-компаний в пятницу продемонстрировали акции Samsung и Tencent, опустившиеся на 4,1% и 1,2% соответственно.

Также эксперты отмечают, что снижение азиатских индексов в пятницу отчасти обусловлено тем, что инвесторы фиксируют прибыль после успешной недели.

Кроме того, рынок реагирует на статданные из Японии.

Как сообщалось, ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в июне вырос на 0,4% в годовом выражении. Показатель увеличился по итогам шестого месяца подряд, темпы роста не изменились с мая и совпали с ожиданиями аналитиков.

Тем временем потребительские расходы в июне подскочили на 2,3% в годовом выражении, рекордными темпами за два года, а японская безработица неожиданно упала до 2,8% с 3,1% в мае, хотя ожидалось более умеренное снижение - до 3%.

Цена бумаг гонконгского застройщика Poly Property Group выросла на 3,3% после того, как компания спрогнозировала рост чистой прибыли на 830% в первом полугодии.

Капитализация другого девелопера, China Evergrande, рухнула на 12% после роста до рекордной отметки в четверг.

Котировки бумаг китайского производителя алкогольных напитков Kweichow Moutai Co. выросли на 2,1%, поскольку прибыль компании за первое полугодие подскочила на 28%, до 11,3 млрд юаней ($1,67 млрд).