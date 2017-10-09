Доллар отошел от пика 12 недель к иене под давлением тревог вокруг КНДР

Доллар в понедельник торговался без резких колебаний к иене, отойдя от пиков 12 недель, достигнутых в пятницу, из-за тревог о возможной подготовке Северной Кореи к новым ракетным испытаниям.

КНДР готовится испытать ракету дальнего радиуса действия, которая, по мнению Пхеньяна, сможет долететь до западного побережья США, сообщило в пятницу агентство РИА, процитировав депутата Госдумы Антона Морозова, который в составе делегации российских парламентариев посетил столицу Северной Кореи.

Усиление геополитической напряженности поддержало безопасную иену и заставило доллар отойти от максимумов, достигнутых после выхода американской трудовой статистики в пятницу.

К 8.35 доллар сбавил 0,04 процента до 112,59 иены после роста до отметки в 113,44 иены в пятницу - максимума с 14 июля.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,05 процента до 93,757 после достижения максимума более чем двух месяцев в 94,267 в пятницу.

Инвесторы восприняли данные о росте зарплат, содержавшиеся в пятничном отчете о занятости в США за сентябрь, как признак потенциального ускорения инфляции. Это поддержало доллар, усилив ожидания повышения ставки ФРС в декабре.

Турецкая лира снизилась после новостей о том, что американские дипмиссии в Турции и турецкие дипломатические представительства в США взаимно приостановили выдачу неиммиграционных виз. Усиление напряженности в отношениях двух стран произошло после задержания в Турции сотрудника американского консульства.

Доллар вырос на 2,5 процента до 3,7065 лиры.

Новозеландский доллар подешевел на 0,2 процента до $0,7076, ранее достигнув отметки в $0,7052 - минимума с 30 мая, поскольку опубликованные в выходные окончательные результаты подсчета голосов, отданных на парламентских выборах, указали на отсутствие явного победителя.

Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,1734, отойдя от достигнутого в пятницу значения в $1,1669 - минимума с 17 августа.