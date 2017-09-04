Иена выросла к доллару после ядерных испытаний КНДР

Иена подорожала к доллару в понедельник на фоне бегства инвесторов от риска после того, как Северная Корея провела шестые по счету и пока самые мощные ядерные испытания.

Доллар в начале азиатских торгов опустился до 109,22 иены, а к 8.30 МСК торговался у отметки 109,79, сбавив 0,4 процента к предыдущему закрытию.

Бегство от риска последовало за новостью о том, что КНДР провела очередные ядерные испытания, заставив США предупредить о “масштабном” военном ответе в случае угрозы для союзников Вашингтона.

Пхеньян заявил, что успешно протестировал усовершенствованную водородную бомбу, предназначенную для ракеты дальнего действия.

Замедление роста иены после первоначального резкого подъема указывает на то, что участники рынка не ждут продолжительной нестабильности после ядерных испытаний КНДР, сказал Стивен Дули из Western Union Business Solutions в Мельбурне.

По его словам, участники рынка, скорее всего, считают действия Пхеньяна попыткой создать рычаги давления для ведения переговоров.

“Раньше так и происходило. Они ужесточали риторику, усиливали воинственность, чтобы занять более выгодную позицию в переговорах”, - сказал Дули.

“Если бы рынки считали, что это приведет к... военному конфликту, наблюдалась бы более сильная понижательная тенденция”, - добавил он, говоря о динамике доллара к иене.

Президент США Дональд Трамп после новых ядерных испытаний КНДР отказался исключить вероятность военного ответа на действия Пхеньяна и пригрозил разорвать торговые отношения с любой страной, заключающей сделки с Северной Кореей.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что Трамп попросил проинформировать его о всех возможных вариантах военного ответа.

Евро подешевел на 0,2 процента до 130,47 иены после снижения до 129,65 в начале азиатских торгов понедельника.

К доллару евро прибавил 0,2 процента до $1,1884, удерживаясь ниже пика двух с половиной лет в $1,2070, достигнутого на прошлой неделе.