Рынки акций Китая и Гонконга закрылись почти без изменений

Китайский фондовый рынок почти не изменился по итогам торгов вторника на фоне осторожности инвесторов в ожидании ключевой экономической статистики КНР, хотя акции сырьевых компаний понесли потери из-за опасений возможного окончания ралли в секторе.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, остался вблизи уровней закрытия предыдущей сессии на отметке 3.913,07 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2 процента и завершил торги на отметке 3.372,04 пункта.

Большинство секторов остались без изменений, тогда как акции компаний сырьевого сектора снизились на 1 процент, отражая мнение рынка о том, что 30-процентный рост сектора в этом году, спровоцированный сокращением мощностей и повышением сырьевых цен, возможно, исчерпал себя.

Акции финансового сектора и сектора коммунальных услуг сохраняют стабильность.

Участники рынка ожидают выхода данных ВВП Китая в третьем квартале, которые будут опубликованы в четверг. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что темпы экономического роста в третьем квартале незначительно снизились - до 6,8 процента по сравнению с 6,9 процента в предыдущем квартале - на фоне борьбы правительства с долговыми рисками и спекуляциями на рынке недвижимости.

Фондовый рынок Гонконга во вторник также закрылся практически без изменений, при этом основной индекс колебался вблизи десятилетнего пика в преддверии очередного съезда Коммунистической партии Китая и публикации китайской статистики на этой неделе.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng остался на отметке 28.697,49 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,3 процента, закрывшись около 11.568,31 пункта.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику.

Акции энергетических компаний выросли благодаря повышению цен на нефть, а бумаги промышленного сектора сдали позиции.