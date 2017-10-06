Доллар достиг пиков 7 недель на ожиданиях налоговых реформ в США

оллар в пятницу достиг пиков семи недель к корзине основных валют благодаря надеждам на прогресс в принятии налоговых реформ в США, в то время как фунт стерлингов оказался под давлением из-за опасений о возможной борьбе за власть в британском правительстве.

Контролируемая Республиканской партией Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила проект бюджета на 2018 год, что должно помочь принятию налоговой реформы.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.36 МСК вырос на 0,1 процента до 94,052 после подъема до отметки 94,112 - максимума с середины августа.

В фокусе инвесторов - трудовая статистика США за сентябрь, которая выйдет в пятницу. Как ожидается, данные укажут на замедление роста числа рабочих мест, отразив последствия ураганов “Харви” и “Ирма”. Отчет будет опубликован в 15.30 МСК.

К иене доллар прибавил 0,1 процента до 112,97.

Евро достиг минимума семи недель - $1,1686, но затем восстановил часть потерь, торгуясь у отметки $1,1695.

Фунт стерлингов продолжил находится под давлением и достиг минимумов четырех недель из-за опасений о том, что в британском правительстве может начаться борьба за власть.

Противоречия вокруг будущего премьер-министра Британии Терезы Мэй резко обострились в пятницу: соратники говорят, что она должна продолжить находиться у власти, в то время как бывший председатель Консервативной партии заявил, что до 30 законодателей готовы поддержать уход главы правительства.

Фунт сбавил 0,3 процента до $1,3080 после снижения до $1,3073 - минимума с 7 сентября. За неделю британская валюта потеряла почти 2,4 процента, готовясь показать максимальное с октября 2016 года недельное снижение.

Австралийский доллар подешевел на 0,4 процента до $0,7759 после снижения до $0,7743 - минимума с середины июля.