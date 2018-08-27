Доллар дешевеет к большинству европейских валют и иене

Курс доллара США к евро, другим европейским валютам и иене слабо снижается на фоне критики американской политики в Европе. Объемы торгов остаются ниже обычного в связи с летним банковским выходным в Великобритании.

Юань сохраняет стабильность, несмотря на то, что торговые переговоры США и Китая завершились без соглашения по наиболее важным вопросам, пишет агентство Bloomberg.

Евро в паре с долларом к 15:59 мск поднялся на 0,13% - до $1,1637 по сравнению с $1,1622 на закрытие предыдущей сессии. Рост евро также поддерживают данные об улучшении делового доверия в Германии впервые за десять месяцев.

Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась на 0,2% - до 111,01 иены со 111,24 иены по итогам торгов в пятницу. Евро подешевел до 129,17 иены против 129,29 иены на закрытие в пятницу.

Между тем доллар подорожал к турецкой лире на 2,7% - до 6,1685/$1. Падение лиры контрастирует с общим ростом валют развивающихся стран - индекс MSCI EM FX поднялся более чем на 0,3%.

Министр финансов Турции Берат Албайрак, зять президента страны, прибыл в Париж для переговоров с французским коллегой Бруно Ле Мэром. Однако инвесторы по-прежнему обеспокоены спорами Анкары и Вашингтона и американскими санкциями в отношении Турции.