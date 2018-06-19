Доллар достиг многомесячного пика на фоне усиления торговых противоречий США и Китая

Доллар во вторник вырос до максимума 11 месяцев, в то время как евро снизился после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины на импорт китайских товаров, вызвав опасения инвесторов о том, что торговый спор двух крупнейших экономик мира может навредить глобальному росту ВВП.

Трамп во вторник пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов. Пекин сразу же предупредил о контрмерах.

Доллар вырос к корзине основных валют, поскольку трейдеры ждут, что усиление торговых противоречий Вашингтона и Пекина приведет к ускорению инфляции в США и, возможно, новым повышениям процентных ставок.

Японская иена к 14.36 подорожала на 0,6 процента к доллару до 109,84. Индекс доллара достиг отметки 95,266 - максимума с июля 2017 года, но затем отдал часть набранного преимущества, торгуясь на уровне 95,185.

Евро продолжил находиться под давлением на фоне противоречий внутри правящей коалиции Германии и ожиданий сохранения процентных ставок в еврозоне на текущих уровнях как минимум до середины 2019 года.

Кризис в правящей коалиции Германии возник из-за разногласий вокруг миграционной политики между канцлером Ангелой Меркель и ее союзниками из баварского Христианско-социального союза (ХСС). Председатель ХСС, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, призывает в одностороннем порядке ограничить приток беженцев в Германию, несмотря на возражения Меркель.

Евро достиг двухнедельного минимума в $1,1531 после того, как глава ЕЦБ Марио Драги призвал к “постепенному” подходу к повышению ставок.