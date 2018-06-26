Доллар восстанавливается, опасения о торговле давят на высокодоходные валюты

Доллар отыграл утренние потери и укрепился по отношению к валютам-соперникам во вторник, так как усиливающееся беспокойство о торговом споре между двумя крупнейшими в мире экономиками - США и Китаем - заставило инвесторов закрыть позиции в высокодоходных валютах.

На фоне роста напряженности китайский юань обновил полугодовой минимум, поскольку участники рынка ждут, что Пекин позволит валюте продолжить снижение в ближайшие дни, чтобы смягчить последствия введения пошлин США.

Доллар восстановился к корзине основных валют, отойдя от достигнутого на торгах в Азии недельного минимума, и к 15.35 поднялся на 0,16 процента до 94,426.

Аппетит к риску в целом был ограничен, при этом относительно безопасные валюты, такие как японская иена и швейцарский франк, пользовались спросом, в то время как высокодоходные валюты, например, австралийский доллар, оказались в аутсайдерах.

Глава Минфина США Стивен Мнучин сказал в понедельник, что разрабатываемые ограничения в отношении инвестиций не будут касаться исключительно Китая, а распространятся “на все страны, которые пытаются украсть наши технологии”.

В то же время глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сказал, что любые ограничения в области инвестиций, которые предложит администрация президента США Дональда Трампа, будут направлены на Китай, а не на другие страны.

Евро снизился на 0,23 процента до $1,1675, но остался в отдалении от достигнутого в четверг минимума 11 месяцев в $1,1508.