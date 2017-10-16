Китайский фондовый рынок снизился, Гонконг закрылся вблизи 10-летнего пика

Основные фондовые индексы Китая снизились по итогам торгов понедельника - смелые прогнозы центробанка в отношении экономического роста не побудили инвесторов к покупке акций, а бумаги технологического сектора упали после разочаровывающих прогнозов прибыли.

Глава китайского центробанка Чжоу Сяочуань сказал, что экономика КНР может вырасти на 7 процентов во второй половине текущего года, ускорившись по сравнению с первым полугодием, вопреки ожиданиям замедления роста.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,2 процента до 3.913,45 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,4 процента и закрылся на отметке 3.378,47 пункта.

Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, снизился на 2,3 процента, пережив максимальное однодневное падение за последние три месяца из-за разочарования инвесторов прогнозами прибыли крупных игроков технологического сектора.

Участники рынка практически не отреагировали на данные о том, что инфляция цен производителей в Китае неожиданно ускорилась до шестимесячного максимума в сентябре.

“Мы думаем, что в целом рынок ожидает умеренного замедления экономического роста в ближайшие шесть месяцев”, - отмечает аналитик UBS Securities China Гао Тин.

Фондовые индексы Гонконга в понедельник приблизились к десятилетним максимумам, присоединившись к ралли, которое наблюдалось на многих азиатских площадках. Подъему котировок способствовали благоприятные перспективы роста во второй по величине экономике мира.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,8 процента до 28.692,80 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 0,7 процента, закрывшись на отметке 11.602,92 пункта.

Большинство секторов завершили сессию на положительной территории. В лидерах роста оказались акции компаний сектора недвижимости.