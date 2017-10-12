Фондовые индексы Китая закрылись разнонаправленно, акции Гонконга в плюсе

Основные индексы Китая завершили торги четверга разнонаправленной динамикой, поскольку рост финансового сектора компенсировал снижение сырьевых акций после того, как Пекин пообещал зимой усилить борьбу с загрязнением окружающей среды.

Трейдеры на фондовой бирже Гонконга. REUTERS/Bobby Yip

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 0,3 процента до 3.912,95 пункта, индекс Shanghai Composite сбавил 0,1 процента до 3.386,10 пункта.

Сырьевые акции продолжали находиться под давлением. Энергетический индекс и, в частности, бумаги производителей угля снизились после того, как главный угледобывающий регион Китая пообещал на 40 процентов сократить концентрацию опасных частиц в атмосфере в зимние месяцы.

Бумаги ведущего в Китае производителя кокса Shanxi Coking снизились на 7,6 процента, достигнув минимумов шести недель, после того как компания объявила о планах сократить выпуск в рамках усилий Пекина, направленных на борьбу с загрязнением окружающей среды, особенно зимой.

Тем не менее колебания рынка, в целом, остаются ограниченными в преддверии съезда Коммунистической партии Китая. Финансовый сектор вырос на 0,5 процента.

Акции Гонконга завершили торги на положительной территории на фоне ралли мировых фондовых рынков и подъема финансового сектора, нивелировавшего снижение бумаг энергетических компаний.

Индекс Hang Seng прибавил 0,2 процента до 28.459,03 пункта, индекс China Enterprises вырос на 0,8 процента до 11.500,34 пункта.

Акции одного из ведущих девелоперов Sunac China Holdings выросли на 5 процентов. Индекс, отслеживающий динамику строительных компаний и сектора недвижимости, прибавил 1 процент.

Финансовые акции выросли на 0,4 процента на фоне подъема бумаг гиганта сектора China Taiping Insurance, которые подорожали на 7,5 процента, достигнув месячного пика.