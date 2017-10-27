Доллар укрепился на фоне слабости евро после итогов заседания ЕЦБ

Доллар повысился в пятницу и может показать недельный рост, в то время как евро опустился до трехмесячного минимума после того, как Европейский центральный банк продлил программу скупки облигаций и понизил вероятность повышения ставок в 2018 году.

ЕЦБ продлил срок действия программы до конца сентября 2018 года или дальше, если это будет необходимым. Регулятор сообщил, что с января вдвое сократит ежемесячный объем скупки активов - до 30 миллиардов евро ($34,90 миллиарда) с 60 миллиардов евро.

Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что экономике все еще “необходимы значительные монетарные стимулы”, так как базовая инфляция пока не демонстрирует убедительных признаков ускорения.

К 8.26 евро снизился на 0,15 процента к доллару до $1,1633. В ходе торгов единая европейская валюта коснулась отметки $1,1624, минимума с 26 июля. За неделю евро может потерять около 1,3 процента.

Евро снизился к доллару на фоне осторожного подхода ЕЦБ, который контрастирует с позицией американского Федрезерва, готовящегося в декабре повысить ставку, продолжая нормализовывать денежно-кредитную политику.

Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине шести валют-соперников, набрал 0,19 процента, поднявшись до 94,790. За неделю индекс может прибавить около 1,1 процента.

Поддержку доллару также оказало решение Палаты представителей США одобрить проект бюджета на 2018 год, расчистив путь для принятия разработанного республиканцами законопроекта о налоговой реформе.

В фокусе инвесторов остается назначение нового главы ФРС. Срок полномочий нынешней главы, Джанет Йеллен, истекает в феврале.

Доллар набрал 0,15 процента к иене до 114,15 иены и находился недалеко от пробитого в среду трехмесячного пика на уровне 114,245 иены.

Евро прибавил 0,04 процента к иене, поднявшись до 132,82 иены после снижения до 132,590, минимального показателя за восемь дней.

Фунт стерлингов сбавил 0,3 процента к доллару до $1,3124. Инвесторы ждут ноябрьского заседания Банка Англии, по итогам которого регулятор может повысить ставку впервые более чем за десятилетие.