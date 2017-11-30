Доллар завершит месяц потерями, фунт поддержали разговоры о Brexit

Доллар показывает стабильную динамику в четверг, однако завершит ноябрь снижением к корзине основных валют, поскольку инвесторы настороженно наблюдают за медленным продвижением законопроекта о налогообложении в США.

Британский фунт, в свою очередь, показывает уверенную динамику благодаря надеждам на заключение сделки о Brexit.

Индекс доллара к корзине основных валют за день оказался стабилен, колеблясь вблизи отметки 93,159 пункта, однако суммарно за ноябрь американская валюта потеряла 1,5 процента.

Британский фунт вырос на 0,5 процента до $1,3469, предварительно установив максимум с 26 сентября на уровне $1,3480. За месяц британская валюта выросла на 1,4 процента.

В среду британские 10-летние гособлигации упали на максимальную величину с июня после сообщений СМИ о том, что Великобритания выплатит около 50 миллиардов евро ($59,25 миллиарда), чтобы разблокировать прерванные переговоры о Brexit с ЕС.

В то же время, затягивание налоговой реформы в США повлияло на доллар сильнее, чем оптимистичные экономические данные.

Евро прибавил 0,2 процента до $1,1864 и завершит месяц ростом на 1,9 процента, оставаясь у двухмесячного максимума на уровне $1,1961, отмеченного в понедельник.

Доллар укрепился на 0,1 процента к иене до 111,99 иены, отходя от 10-недельного минимума на уровне 110,85 иены.

Инвесторы продолжают следить за напряжённой ситуацией на Корейском полуострове после очередного ракетного запуска КНДР.

Австралийский доллар вырос на 0,2 процента до $0,7585 после более уверенных, чем ожидалось, данных производственной активности в Китае в ноябре.