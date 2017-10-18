Доллар удерживает преимущество в ожидании решения о назначении нового главы ФРС

Доллар в среду удерживает преимущество по отношению к другим мировым валютам, в то время как инвесторы взвешивают возможность того, что президент США Дональда Трамп выберет на пост главы Федеральной резервной системы сторонника более жесткой монетарной политики, чем нынешний руководитель ФРС Джанет Йеллен.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 09.11 МСК торговался около отметки 93,541 пункта, продолжив восстанавливаться после пятничного падения до минимума двух с половиной недель - 92.749 пункта. В ходе торгов вторника индекс поднимался вплоть до отметки 93,729 пункта.

Трамп рассматривает пять кандидатур на пост главы ФРС, сообщил Reuters во вторник источник, знакомый с ситуацией. Наряду с Йеллен, срок полномочий которой истекает в феврале 2018 года, в число кандидатов входят директор Национального экономического совета США Гэри Кон, бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш, член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, а также экономист Станфордского университета Джон Тейлор.

О назначении нового главы ФРС Трамп, вероятно, объявит перед тем, как отправится 3 ноября в свое первое турне по странам Азии, сообщил источник.

На фоне повсеместного укрепления доллара евро снизился до $1,1761, не показывая существенных изменений на азиатской сессии в среду, но потеряв 0,5 процента с начала этой недели.

Рост доллара по отношению к иене не столь значителен, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии парламентских выборов в Японии, назначенных на воскресенье.

Доллар находится около отметки 112,32 иены, торгуясь вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Британский фунт стерлингов колеблется вблизи $1,3183, снизившись на 0,5 процента во вторник после комментариев представителей Банка Англии, которые рынки интерпретировали как достаточно мягкие.