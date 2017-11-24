Доллар готовится к недельным потерям из-за беспокойства ФРС о низкой инфляции

Доллар колебался в ходе пятничных торгов, готовясь подешеветь к большинству валют по итогам недели и оставаясь под давлением из-за осторожного прогноза Федрезерва в отношении инфляции.

Американские и японские рынки были закрыты в четверг по случаю праздников.

Доллар демонстрировал волатильную динамику в среду после того, как протокол последнего заседания ФРС показал, что некоторые руководители регулятора беспокоятся о стабильно низкой инфляции.

Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине из шести основных валют-соперников, к 8.30 опустился на 0,07 процента до 93,154, а за неделю потерял около 0,5 процента.

К иене доллар поднялся на 0,2 процента до 111,44 иены, отойдя от пробитого в четверг минимума двух месяцев на уровне 111,07 иены, однако за неделю потерял примерно 0,6 процента.

“Хедж-фонды, которые закрывают позиции в текущем месяце, получают прибыль от длинных позиций в долларах”, - сказал Мицуо Имаизуми из Daiwa Securities.

“Это удерживает доллар под давлением, а с учетом низкой ликвидности во время праздника, расти ему будет сложно”.

Поддержку иене, которая считается активом-убежищем в период бегства от риска, также оказало беспокойство о резком снижении китайского фондового рынка в ходе предыдущих торгов.

Индекс “голубых фишек” CSI300 потерял около 3 процентов и показал максимальное падение почти за полтора года, поскольку опасения о распродаже на долговом рынке распространились на фондовые биржи.

Евро подрос на 0,03 процента к доллару до $1,1853 и находился вблизи достигнутого на прошлой неделе месячного пика на уровне $1,1862. За неделю он набрал около 0,5 процента.

Фунт стерлингов опустился на 0,1 процента до $1,3290, однако за неделю прибавил примерно 0,6 процента и остался вблизи пробитого в четверг максимума шести недель - $1,3337 в преддверии визита британского премьера Терезы Мэй в Брюссель для переговоров о выходе Великобритании из ЕС.