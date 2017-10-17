Доллар укрепился благодаря росту доходности гособлигаций США

Доллар на торгах вторника укрепился по отношению к основным конкурентам, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций после сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает экономиста из Стэнфорда Джона Тэйлора на пост нового главы Федеральной резервной системы.

Как сообщило агентство Bloomberg в понедельник со ссылкой на осведомленные источники, Тэйлор, который является сторонником более жесткой монетарной политики, чем нынешняя глава ФРС Джанет Йеллен, произвел приятное впечатление на Трампа в ходе интервью в Белом доме на прошлой неделе. Доходность облигаций Казначейства США отошла от двухнедельных минимумов на фоне этих новостей.

Трамп встретится с Йеллен в четверг для обсуждения возможных кандидатов на пост нового главы ФРС, сообщил Reuters источник, знакомый с вопросом.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 09.10 МСК поднялся на 0,11 процента до отметки 93,416 пункта после роста на 0,25 процента по итогам предыдущей сессии.

В минувшую пятницу индекс упал до 17-дневного минимума 92,749 после выхода разочаровывающих данных об инфляции в США.

По отношению к японской валюте доллар ослаб на 0,1 процента до 112,17 иены после роста на 0,3 процента в понедельник, когда он отступил от трехнедельного минимума 111,650 иены.

Евро снизился на 0,2 процента до $1,1770, потеряв 0,25 процента накануне.

Австралийский доллар ослаб на 0,1 процента до $0,7848, утратив позиции после достижения двухнедельного максимума $0,7898 на прошлой неделе.

Британский фунт стерлингов подешевел на 0,1 процента до $1,3251 в ожидании сегодняшнего выступления главы Банка Англии Марка Карни.