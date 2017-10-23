Доллар достиг трехмесячного пика к иене после победы Абэ на выборах

Доллар в понедельник достиг трехмесячного максимума к иене после убедительной победы правящей партии Японии на выборах, сигнализировавшей о сохранении ослабляющей японскую нацвалюту программы мер стимулирования.

Правящая партия премьер-министра Японии Синдзо Абэ уверенно победила на выборах в воскресенье, а его коалиция добилась “супербольшинства” в две трети голосов в нижней палате парламента, сообщили местные СМИ.

Победа Абэ ослабила страхи о том, что экономические шаги, предпринимавшиеся под его руководством - к примеру, сверхмягкая монетарная политика Банка Японии - будут сведены на нет, остановив снижение иены к доллару.

К 8.33 доллар вырос на 0,2 процента до 113,74 иены после достижения отметки в 114,10 - максимума с 11 июля.

Инвесторы также ждут, когда президент США Дональд Трамп выберет нового главу Федрезерва, надеясь, что преемник Джанет Йеллен также окажется приверженцем монетарной политики, которая поддерживает рост стоимости акций в последние девять лет.

Евро сбавил 0,15 процента до $1,1767 после снижения на 0,6 процента в пятницу.

Единая европейская валюта продолжает отдаляться от пика двух с половиной лет в $1,2092, достигнутого 8 сентября, поскольку надежды на ужесточение политики ЕЦБ ослабевают из-за слухов о том, что регулятор не спешит сворачивать программу мер стимулирования.

В четверг ЕЦБ проведет заседание, на котором чиновники, как ожидается, примут решение о сокращении объема скупки активов, но проголосуют за продление сроков действия мер стимулирования.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0?1 процента до 93,761 после подъема до 93,872 - пика с 6 октября.

Новозеландский доллар, по которому на прошлой неделе ударила неопределенность вокруг экономической политики нового правительства, подорожал на 0,2 процента до $0.6970.

Австралийский доллар прибавил 0,1 процента до $0,7827.