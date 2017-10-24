Доллар снижается, рынки ждут нового главу ФРС

Доллар снижается во вторник, поскольку инвесторы ждут назначения нового руководителя Федеральной резервной системы.

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в понедельник, что он “очень, очень близок” к принятию решения о новом назначении после собеседований с пятью кандидатами.

Среди претендентов на пост главы ФРС - сегодняшняя председатель Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекает в феврале следующего года, член совета управляющих регулятора Джером Пауэлл, экономист Стэнфордскогго университета Джон Тейлор, советник Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон, а также бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш.

Назначение более решительно настроенного кандидата подстегнёт рост доллара.

Инвесторы также следят за законопроектом налоговой реформы США, предложенной Трампом.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.20 снизился на 0,2 процента до 93,753 пункта.

При этом американская валюта снизилась к иене на 0,06 процента до 113,36 иены, отойдя от трёхмесячного максимума на уровне 114,10 иены, которого достигла котировка после воскресных выборов в Японии.

Евро вырос на 0,1 процента до $1,1759, пока инвесторы ждут совещания Европейского центробанка в четверг.

Ожидается, что ЕЦБ объявит о постепенном отходе от сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Политический кризис в Каталонии продолжает подтачивать позиции европейской валюты. Мадрид воспользовался особым положением Конституции, позволяющим распустить региональный парламент Каталонии и провести выборы для пресечения движения за независимость региона.