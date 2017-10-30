Доллар отошел от трехмесячных максимумов, евро стабилен после провальной недели

Доллар отошел от трехмесячных максимумов на торгах понедельника, а евро стабилен после потерь, понесенных на прошлой неделе, худшей для единой валюты в этом году, из-за ЕЦБ и волнений в Каталонии.

Индекс доллара к 8.52 снизился на 0,16 процента до 94,769 пункта, находясь у максимума трех месяцев, установленного в пятницу.

Евро к этому времени вырос на 0,05 процента до $1,1614 после достижения трехмесячного минимума на уровне $1,1574 в пятницу и снижения за неделю на 1,6 процента, что стало худшей динамикой за 11 месяцев.

В субботу смещенный со своей должности глава Каталонии Карлос Пучдемон призвал создать мирную “демократическую оппозицию” для сопротивления действиям центрального правительства в регионе после одностороннего провозглашения независимости Каталонии от Испании.

В четверг ЕЦБ объявил, что намерен продлить программу выкупа активов до сентября 2018 года, при этом сократив месячный объем выкупа вдвое - до 30 миллиардов евро - начиная с января. Исходя из этого, инвесторы предположили, что центробанк не будет поднимать ставки до 2019 года.

В отличие от ЕЦБ, американская ФРС, по прогнозам, может вновь повысить ставку уже в декабре.

ВВП США в третьем квартале 2017 года вырос на 3,0 процента к аналогичному периоду 2016 года, при прогнозе роста на 2,5 процента.

Поддержала валюту и информация о том, что новый глава ФРС, которого предстоит назначить Трампу, может выступать за ускоренное повышение ставок. Срок полномочий главы регулятора Джанет Йеллен истекает в феврале.

По отношению к иене доллар снизился на 0,1 процента до 113,58, после дотисжения максимума трех месяцев на уровне 114,45 иены в пятницу.