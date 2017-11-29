Доллар стабилен к иене, несмотря на ракетные испытания КНДР

Доллар стабилизировался к иене в среду благодаря хорошим экономическим данным США, в то время как новый ракетный пуск Северной Кореи не оказал существенного влияния на валютные рынки, хотя инвесторы ждут реакции Вашингтона на испытания.

К 8.37 доллар торговался без резких колебаний на уровне 111,49 иены после подъема на 0,35 процента в ходе предыдущей сессии, что позволило американской валюте отойти от минимума ниже отметки в 111,00 иены.

Вышедшие во вторник данные указали на рост доверия потребителей США до пика почти за 17 лет в ноябре благодаря восстановлению рынка труда.

Бюджетный комитет Сената США во вторник одобрил план налоговой реформы, в результате чего голосование в верхней палате Конгресса сможет состояться уже в четверг.

Валютный рынок не отреагировал на новые испытания КНДР, которая, похоже, осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты, упавшей вблизи Японии. Испытания стали первыми с середины сентября.

“Рынок, похоже, привык к таким событиям. Однако нам еще предстоит посмотреть, как на это ответят США”, - сказал Син Кадота, старший аналитик Barclays в Токио.

Евро прибавил 0,1 процента до $1,1850 после снижения более чем на 0,5 процента накануне, отойдя от двухмесячного пика в $1,1961, достигнутого в понедельник благодаря хорошим экономическим данным Германии.

Безопасный швейцарский франк торговался без резких колебаний к доллару на уровне 0,9845.

Индекс доллара к корзине основных валют потерял 0,1 процента до 93,205 после подъема на 0,4 процента накануне.

Фунт стерлингов вырос на 0,2 процента до $1,3368, торгуясь вблизи максимума почти за два месяца в $1,3388, достигнутого в ходе предыдущей сессии, когда газета The Daily Telegraph сообщила, что Британия и Евросоюз согласовали финансовые условия договора о Brexit.

Новозеландский доллар торговался без ярко выраженной динамики на уровне $0,6897. Австралийский доллар сбавил 0,1 процента до $0,7589.