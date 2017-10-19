Доллар на пике двух недель к иене за счет роста доходности госбондов США

Доллар пробил максимум около двух недель к иене в четверг при поддержке роста доходности гособлигаций США на этой неделе, при этом в фокусе внимания инвесторов - назначение нового главы Федрезерва и выборы в Японии.

Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине шести основных валют-соперников, к 8.45 МСК поднялся на 0,05 процента до 93,414.

Доллар вырос до 113,095 иены в начале торгов в Азии, максимума с 6 октября. К этому времени доллар поднялся на 0,1 процента до 113,03 иены.

Рост доходности госбондов США на этой неделе обеспечил доллару поддержку. Доходность двухлетних облигаций достигла максимума с ноября 2008 года в среду на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики мировых центробанков.

Доходность 10-летних госбондов США коснулась недельного пика на уровне 2,352 процента в среду.

Рост доллара к иене, вероятно, будет ограничен ввиду неопределенности в преддверии выборов в Японии, которые пройдут в эти выходные.

По данным большинства опросов общественного мнения, коалиция японского премьера Синдзо Абэ обеспечит себе большинство примерно в две трети голосов.

С учетом ожиданий повышения ставки ФРС в третий раз за год в декабре участники рынков хотят прояснить, кто станет главой американского центробанка по истечении срока полномочий Джанет Йеллен в феврале.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала в среду, что президент США Дональд Трамп объявит о своем решении в “ближайшие дни”.

Евро вырос к доллару на 0,08 процента до $1,1796.

Влияние на динамику валюты могут оказать итоги заседания Европейского центрального банка, которое пройдет на следующей неделе.

Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента до $0,7856.