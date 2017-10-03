Рынок акций Гонконга вырос после решения ЦБ Китая снизить норму резервирования для банков

Фондовый рынок Гонконга резко вырос во вторник во главе с банками после того, как ЦБ Китая снизил нормы резервирования, в то время как ресурсный сектор укрепился на фоне экономических данных из Пекина, согласно которым активность в китайском производственном секторе превзошла прогнозы.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng подскочил на 2,25 процента до 28.173,21 пункта и показал максимальный однодневный процентный прирост с мая 2016 года.

Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 3,62 процента, закрывшись на отметке 11.305,38 пункта и продемонстрировав самый существенный процентный прирост с апреля 2016 года.

Китайский ЦБ в субботу снизил объем наличности, которая должна быть у банков в качестве резервов, впервые с февраля 2016 года, чтобы стимулировать кредитование проблемных компаний малой капитализации.

Аналитики сказали, что этот шаг должен улучшить чистую процентную маржу и рост прибыли в 2018 году.

Оптимистичные данные об активности производственного сектора Китая на выходных укрепили уверенность инвесторов и смягчили беспокойство о замедлении роста.

Бумаги ICBC подорожали на 7,9 процента, China Construction Bank - на 5,9 процента, а Bank of China - на 4,9 процента. Акции Ping An Insurance Group выросли на 3,9 процента.

Бумаги Geely Automobile подскочили на 12,3 процента, так как Morgan Stanley повысил их рейтинг, а также поскольку материнская компания Zhejiang Geely сообщила о планах увеличить размер доли в датском Saxo Bank более чем до 50 процентов.

Китайские рынки будут закрыты всю неделю по случаю праздника и возобновят торги 9 октября.