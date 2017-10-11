Китайский фондовый рынок закрылся ростом благодаря потребсектору, акции Гонконга в минусе

Акции Китая укрепились в среду благодаря подъему сектора потребительских товаров, в частности, крупных производителей спиртных напитков, однако сырьевой сектор сдерживал подъем.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 0,3 процента до 3.902,69 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,2 процента до 3.388,28 пункта.

Динамика основных секторов была смешанной: рост возглавили потребительский сектор и акции компаний здравоохранения, в то время как сырьевые бумаги снизились, а банковские акции отдали набранное ранее преимущество.

Акции Kweichow Moutai, крупнейшего по рыночной стоимости производителя спиртных напитков в Китае, подорожали на 1 процент, достигнув рекордного максимума. Потребительский индекс вырос более чем на 2 процента, достигнув пика с 2005 года, когда он начал использоваться.

Сектор здравоохранения также вырос во главе с акциями производителя лекарств Jiangsu Hengrui Medicine, которые подорожали на 2,5 процента после того, как власти Китая пообещали осуществить масштабные реформы в отрасли.

Индекс, отслеживающий динамику крупных компаний сектора здравоохранения, обновил максимум с июня 2015 года.

Ресурсный сектор продолжил снижаться на фоне дешевеющих цен на сырье. Акции производителя молибдена China Molybdenum снизились на 3,5 процента. Сырьевой индекс сбавил 0,8 процента.

Акции Гонконга подешевели на фоне резкого снижения сектора недвижимости после того, как глава города представила планы реформирования отрасли и снижения налогов, разочаровавшие некоторых инвесторов.

Индекс Hang Seng сбавил 0,4 процента до 28.389,57 пункта, индекс China Enterprises - 0,1 процента до 11.411,41 пункта.

Индекс недвижимости завершил сессию снижением на 1,8 процента, поскольку некоторые посчитали касающиеся жилищного сектора инициативы, предложенные новой главой Гонконга Кэрри Лэм, недостаточно смелыми.

В частности, некоторые инвесторы надеялись, что Лэм раскроет подробности того, как она планирует освободить больше площадей под застройку.