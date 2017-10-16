Евро снизился из-за политических тревог, слабая инфляция сдерживает рост доллар

Евро снизился в понедельник после выборов в Австрии и на фоне беспокойств вокруг каталонского кризиса, в то время как доллар торговался без резких колебаний после выхода не дотянувших до прогнозов данных об инфляции в США.

Евро и доллары. REUTERS/Leonhard Foeger

Евро к 8.33 подешевел на 0,2 процента до $1,1803, отойдя от максимума двух с половиной недель в $1,1880, достигнутого в четверг.

Лидер консерваторов Себастьян Курц готовится стать самым молодым лидером в современной истории Австрии после прошедших в воскресенье выборов. Курц, вероятно, попытается создать коалицию с набравшими популярность ультраправыми, поскольку консерваторы не смогли обеспечить себе большинство голосов избирателей.

Инвесторы также следят за ситуацией в Испании. Глава Каталонии Карлес Пучдемон должен до 11.00 МСК понедельника прояснить, провозглашает ли он независимость региона от Испании.

Пучдемон сможет изменить свое решение до четверга, если все же настоит на провозглашении независимости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что в случае подобного развития событий приостановит действие автономного статуса Каталонии.

Снижение евро было ограничено, поскольку инвесторы ждут, что Европейский центробанк в октябре объявит о плане начать сворачивание программы скупки активов.

Доллар торговался без внятной динамики после того, как опубликованные в пятницу данные о росте потребительских цен в США указали на сохранение низкого уровня инфляции.

К иене доллар прибавил 0,07 процента до 111,91, поднявшись с достигнутой в пятницу отметки в 111,69 - минимума с конца сентября.

Индекс доллара вырос на 0,09 процента до 93,174.