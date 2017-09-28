Китайский рынок акций почти не изменился, Гонконг снизился в ожидании статистики КНР

Китайский фондовый рынок завершил сессию четверга без существенных изменений на фоне осторожности многих инвесторов в ожидании экономической статистики за третий квартал и в преддверии недельных выходных по случаю празднования Дня образования КНР.

Трейдеры проявляли осторожность ввиду наметившихся признаков угасания экономического роста после хорошего первого полугодия, хотя многие аналитики ожидают, что экономика будет оставаться устойчивой в краткосрочной перспективе благодаря буму строительства.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, остался вблизи уровней закрытия предыдущей сессии на отметке 3.822,54, пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2 процента и закрылся на отметке 3.339,64 пункта.

Неоднозначная августовская статистика породила опасения, что восстановление экономики, возможно, утрачивает свою силу. Инвесторы ждут публикации данных за третий квартал в ближайшие недели для выработки будущей торговой стратегии.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику.

Акции энергетического сектора, сектора недвижимости и финансового сектора ослабли, тогда как бумаги потребительского сектора продолжили укрепляться.

Фондовый рынок Гонконга в четверг снизился вслед за большинством других азиатских площадок из-за беспокойства по поводу возможного замедления экономического роста в КНР.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,8 процента до 27.421,60 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,5 процента, закрывшись на отметке 10.874,52 пункта.

Акции финансового и сырьевого секторов сдали позиции, в то время как бумаги сектора потребительских услуг выросли в ожидании предстоящих праздников в Китае.