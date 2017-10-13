Доллар снизился, в фокусе - данные об инфляции в США

Доллар подешевел в пятницу, поскольку доходность госбондов США удерживалась вблизи недавно достигнутых минимумов, в то время как инвесторы ждали выхода данных об инфляции в США.

Мужчина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге 13 августа 2015 года. REUTERS/Tyrone Siu

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.31 МСК снизился на 0,1 процента до 92,976 и готовился потерять 0,9 процента по итогам недели.

К иене доллар подешевел на 0,2 процента до 112,08 и готовился снизиться на 0,3 процента за неделю.

Доллар часто растет к иене на фоне повышения аппетита инвесторов к риску, однако реакция американской валюты на подъем японского индекса Nikkei до 21-летнего пика на этой неделе была сдержанной.

“Когда доходность 10-летних гособлигаций удерживается ниже 2,4 процента, неудивительно, что доллар не может вырасти к иене”, - сказал Макото Нодзи из SMBC Nikko Securities.

Хотя индексы Уолл-стрит на этой неделе несколько раз обновляли рекорды, доходность казначейских облигаций США, как ожидается, снизится по итогам недели.

Инвесторы ждут данных об инфляции в США за сентябрь, которые будут опубликованы в 15.30 МСК.

Сингапурский доллар подешевел на 0,1 процента до 1,3539 после того, как Валютно-финансовое управление Сингапура оставило монетарную политику без изменений, сообщив, что рост экономики в 2018 году, скорее всего, замедлится по сравнению с 2017-м.

Евро вырос на 0,1 процента до $1,1846, готовясь прибавить 1 процент по итогам недели благодаря ослаблению страхов о возможном отделении Каталонии от Испании.