Рынок акций Китая отыграл потери, акции Гонконга показали максимальный спад за месяц

Фондовый рынок Китая отыграл основную часть потерь по итогам торгов пятницы, так как инвесторы не придали существенного значения понижению рейтинга страны агентством S&P и угрозам КНДР провести очередные ядерные испытания.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, практически не изменился, закрывшись на отметке 3.837,73 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2 процента и закрылся на отметке 3.352,53 пункта.

За неделю CSI300 набрал 0,2 процента, а SSEC не изменился.

“Уверенность инвесторов ослабла из-за череды плохих новостей, как минимум, в краткосрочной перспективе”, - сказал Фань Вэньцзе из Shanghai Kaiyuan Group.

“Планы ФРС ужесточать монетарную политику могут побудить некоторых инвесторов скорректировать портфель и купить больше долларовых активов”.

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s в четверг сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг Китая в иностранной валюте на одну ступень - до “А+” с “АА-” - из-за увеличения рисков, связанных с быстрым ростом кредитования в стране.

На этой неделе инвесторы продавали акции ресурсного сектора из-за опасений, что рост доллара может ударить по ценам на сырьевые товары. Индекс, отслеживающий динамику ведущих компаний сектора, сбавил 2 процента.

Сектор недвижимости также понес недельные потери, опустившись на 2,4 процента, так как все больше китайских городов следуют примеру Пекина, повышая ипотечную ставку для покупателей домов.

Фондовый рынок Гонконга понес максимальные потери за месяц по итогам торгов пятницы, растеряв практически все набранное за неделю преимущество, так как инвесторы сокращали количество позиций после решения агентства S&P понизить рейтинг Китая и угроз КНДР провести новые ядерные испытания.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,8 процента до 27.880,53 пункта, показав наибольший однодневный процентный спад с 18 августа. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, опустился на 0,8 процента, закрывшись на отметке 11.109,00 пункта.