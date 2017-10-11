Последнее обновление: 11.10.2017 11:23

Доллар колеблется из-за неопределенности вокруг налоговой реформы Трампа, евро на пике 12 дней

Доллар держится ниже пика 10 месяцев к корзине основных валют из-за слухов о возможной приостановке плана налоговой реформы президента США Дональда Трампа, а евро торгуется вблизи 12-дневных максимумов, поскольку напряженность вокруг Каталонии немного ослабла.

Долларовая купюра 22 июня 2017 года.

Ссора президента США Дональда Трампа с сенатором-республиканцем от штата Теннесси Бобом Коркером посеяла в рядах инвесторов сомнения в успешности налоговой реформы, затеянной президентом.

Индекс доллара к корзине основных валют снижается утром среды на 0,1 процента до 93,196 пункта. К японской иене доллар также теряет около 0,1 процента - до 112,37 иены, оправившись после падения до 111,990 иены во вторник.

Евро дорожает на 0,2 процента и к 9.46 МСК торгуется на уровне $1,1825. Единая европейская валюта ранее добралась до отметки $1,1834, максимума с 29 сентября, отчасти благодаря обнадеживающим экономическим индикаторам еврозоны.

Евро усилил подъем после того, как лидер Каталонии Карлес Пучдемон сказал, что регион получил право на независимость от Испании, но призвал отложить официальное провозглашение независимости ради переговоров с испанскими властями, чтобы избежать кризиса.

Поддержали евро и уверенные экономические показатели Германии: вслед за опубликованными в понедельник данными промпроизводства во вторник вышла статистика, показавшая скачок экспорта в августе.

“Каталонский вопрос, вероятно, перестанет быть драйвером рынка, а спекулянтам будет труднее продавать евро”, - сказал Юкио Изидзуки, старший валютный стратег Daiwa Securities.

В среду повлиять на динамику рынка может выход протокола сентябрьского совещания ФРС (21.00).

Австралийский доллар показывает нулевую динамику, торгуясь у $0,7781. Ранее - после выхода оптимистичных данных о потребительском доверии - он поднимался до отметки $0,7810.

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