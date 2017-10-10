Доллар малоподвижен к иене из-за опасений об очередном ракетном запуске КНДР

Доллар торгуется без выраженной динамики во вторник, поскольку рынок опасается вероятных провокаций со стороны Северной Кореи, а евро продолжает подъем после оптимистичной немецкой статистики и комментариев чиновника ЕЦБ.

Американская валюта к 9.11 снизилась на 0,04 процента к иене до 112,62 иены. В пятницу доллар поднялся почти до трехмесячного максимума, до 113,440 иены, после выхода данных о заработной плате в США, но затем опустился из-за опасений вокруг КНДР.

На прошлой неделе доллар ослаб после сообщения о том, что Северная Корея готовится испытать ракету большой дальности. Есть опасения, что Пхеньян может устроить провокацию, отмечая день основания Трудовой партии Кореи во вторник.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,15 процента до 93,529 пункта, однако не отошел далеко от 10-недельного максимума на уровне 94,267 пункта, установленного в пятницу.

Евро поднялся после выхода данных промпроизводства в Германии, которое росло максимальными темпами за последние шесть лет в августе. Призывы Сабины Лаутеншлегер, члена исполнительного совета ЕЦБ, свернуть программу скупки активов в 2018 году также поддержали единую европейскую валюту.

Евро вырос на 0,25 процента до $1,1768.

Турецкая лира отошла от минимума девяти месяцев, отмеченного накануне, после того, как Турция и США взаимно приостановили выдачу виз на фоне охлаждения отношений между Анкарой и ее союзниками по НАТО.

Лира снизилась на 0,47 процента к доллару до 3,6855.

Британский фунт вырос на 0,17 процента до $1,3166, отойдя за ночь от минимума одного месяца $1,3027, поскольку новость об увеличении расходов на оплату труда укрепила ожидания повышения ставки центробанком, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала бороться с трудностями, которые будут возникать во время ее правления.