Рынок акций Китая закрылся в плюсе, акции Гонконга достигли пика 27 месяцев

Китайский фондовый рынок повысился по итогам торгов понедельника благодаря лучшим, чем ожидалось, данным о кредитах, которые придали инвесторам уверенности в экономическом росте, а также ослаблению ограничений на торговлю фьючерсами на фондовые индексы.

Биржа финансовых фьючерсов Китая сообщила в пятницу, что снижает маржинальные требования и комиссионные сборы по некоторым фьючерсным контрактам на фондовые индексы.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,3 процента до 3.843,14 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite также прибавил 0,3 процента и закрылся на отметке 3.362,86 пункта.

Августовские данные о кредитах, опубликованные после закрытия рынка в пятницу, показали, что китайские банки предоставили больше кредитов, чем ожидалось, благодаря спросу со стороны покупателей жилья и компаний.

Данные о ценах на жилье в Китае, вышедшие в понедельник, также были положительно восприняты участниками рынка.

Однако индекс, отслеживающий акции компаний по продаже недвижимости, снизился на фоне фиксации прибыли инвесторами после недавнего ралли.

В лидеры роста вышли акции потребительского сектора.

Фондовый рынок Гонконга в понедельник подскочил до максимума за 27 месяцев, присоединившись к ралли азиатских площадок, которые достигли десятилетних пиков.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 1,3 процента до 28.159,77 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,2 процента, закрывшись на отметке 11.195,98 пункта.

Индекс, отслеживающий бумаги китайских застройщиков, подскочил более чем на 4 процента на фоне роста акций Country Garden, China Vanke и China Evergrande.

Акции финансового сектора и IT-компаний также существенно выросли, прибавив 1,3 процента и 2,1 процента соответственно.