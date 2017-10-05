Доллар вырос благодаря оптимистичным экономическим данным США

Доллар вырос к корзине основных валют в четверг после того, как экономические данные усилили оптимизм инвесторов относительно американской экономики, однако снижение доходности госбондов США ограничивало подъем.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.51 вырос на 0,05 процента до 93,505.

На предыдущей сессии американская валюта снизилась на 0,1 процента, отойдя от пиков семи недель, на фоне слухов о том, что новым главой Федрезерва может стать менее “ястребиный” кандидат, чем ожидалось.

Доллар сумел восстановить потери после того, как опубликованные в среду данные показали, что активность в секторе услуг США в сентябре ускорилась максимально за 12 лет, а число рабочих мест в частном секторе выросло сильнее, чем ожидалось.

Тем не менее снижение доходности казначейских облигаций США с трехмесячных пиков сдерживает рост доллара.

Евро немного подешевел до $1,1753 после подъема примерно на 0,1 процента в среду.

Инвесторы ждут в четверг выхода протокола сентябрьского заседания Европейского центробанка.

Регулятор на заседании в прошлом месяце допустил, что в октябре может объявить о плане постепенного сворачивания сверхмягкой монетарной политики, подчеркнув, что не спешит полностью отказываться от мер стимулирования.

К иене доллар торговался без резких колебаний на уровне 112,71 после снижения до 112,320 в среду.

Австралийский доллар сбавил 0,4 процента до $0,7830 после того, как данные указали на максимальное с начала 2013 года снижение розничных продаж в стране в августе.