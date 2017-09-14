Рынок акций Шанхая ушел с 20-месячного пика, индексы Гонконга снизились

Фондовый рынок Шанхая завершил торги четверга в минусе, отойдя от пика 20-месяцев после данных, показавших, что вторая по величине в мире экономика могла начать терять импульс роста на фоне увеличения расходов на кредитование.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,3 процента до 3.829,96 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,4 процента, закрывшись на отметке 3.371,43 пункта.

Инвестиции в основные средства, главный драйвер роста ВВП страны, увеличились на 7,8 процента за первые восемь месяцев года, показав самые медленные темпы роста с декабря 1999 года. Рост в период с января по июль составил 8,3 процента.

Объем промпроизводства вырос на 6,0 процента в годовом исчислении в августе, самыми медленными темпами за девять месяцев, показали правительственные данные.

Большинство секторов закрылись в минусе во главе с ресурсным и банковским.

Однако акции застройщиков показали динамику значительно лучше рынка, поднявшись на 4 процента и обновив 20-месячный максимум за счет данных, указавших на ускорение роста инвестиций в недвижимость в августе.

Бумаги ведущего китайского застройщика China Vanke подскочили на 7 процентов до 28,1 юаня ($4,29).

Фондовый рынок Гонконга закрылся в минусе по итогам торгов четверга, поскольку разочаровавшие инвесторов данные КНР возобновили беспокойство о том, что рост экономики страны может начать замедляться.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,4 процента до 27.777,20 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, сбавил 0,8 процента, закрывшись на отметке 11.101,14 пункта.

Большинство секторов снизились во главе с финансовым и телекоммуникационным.