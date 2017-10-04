Доллар приостановил рост, пока рынок оценивает кандидатов Трампа на пост главы ФРС

Доллар отошёл от максимумов 1,5 месяцев к корзине основных валют из-за спекуляций о новом кандидате Трампа на должность главы ФРС - некоторые полагают, что президент может назначить на эту должность более жёсткого политика, чем ожидалось.

Издание Politico сообщило, что министр финансов США Стив Мнучин поддерживает кандидатуру члена управляющего совета ФРС Джерома Пауэлла, а не бывшего управляющего Кевина Уорша. Уорш и Пауэлл оба проходили собеседование в Белом доме на прошлой неделе.

Хотя оба кандидата серьёзно претендуют на пост нынешней главы ФРС Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекает в феврале 2018 года, Пауэлл считается более мягким политиком, чем Уорш, который в прошлом критиковал программу выкупа активов ФРС.

Ранее на неделе доллар США поднялся за счёт спекуляций о вероятном назначении Уорша на место Йеллен, а позднее укрепил позиции после выхода макроэкономических индикаторов.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.36 снизился на 0,17 процента до 93,414 пункта, отойдя от максимальных за шесть недель 93,92 пункта, отмеченных во вторник после выхода производственных данных США.

Евро торговался у значения $1,1764, поднявшись на 0,2 процента за день и отойдя от минимума 1,5 месяца.

Единая европейская валюта по-прежнему реагирует на опасения о политическом и социальном кризисе в Каталонии.

Подъём доллара к иене в то же время замедлился: американская валюта оказалась не в состоянии преодолеть отметку 113,25 иены за прошедшую неделю. Доллар просел на 0,2 процента до 112,64 иены.

Ожидание грядущих выборов в Японии 22 октября, где лидерство премьер-министра Синдзо Абэ будет оспаривать новая партия, сформированная популярным губернатором Токио Юрико Коикэ, добавила неопределённости на валютном рынке.

Британский фунт вырос на 0,2 процента до $1,3259, однако в целом с начала недели снизился на 1,0 процента.