Доллар дорожает к евро и иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар продолжает подъем вторую сессию подряд, отыгрывая сильные данные о деловой активности в промышленности США и выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 9:38 подешевел до $1,1717 против $1,1733 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке, за которую доллар подорожал к евро на 0,7%.на то же время увеличилась до 113,01 иены по сравнению со 112,77 иены накануне.

За евро к 9:37 давали 132,40 иены против 132,31 иены в понедельник.

Австралийский доллар упал на 0,3% к доллару США. Резервный банк Австралии (РБА, ЦБ страны) во вторник оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 1,5%. Центробанк также просигнализировал, что не намерен спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, поскольку обеспокоен слабостью инфляции и укреплением нацвалюты.

Валюты развивающихся стран дешевеют на фоне данных о производственной активности в США, оказавшихся лучше прогнозов и поддержавших доллар, при этом инвесторы сохраняют осторожность в отсутствие торгов в КНР.

Офшорный юань опустился до минимума с 16 августа на фоне "золотой недели" в материковом Китае: на торгах в Гонконге он снизился на 0,26% - до 6,6904 юаня/$1.