Доллар вырос к евро после референдума о независимости Каталонии

Доллар начал октябрь на высокой ноте благодаря росту доходности госбондов США, в то время как евро оказался под давлением, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на последствиях референдума о независимости Каталонии.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.33 вырос на 0,4 процента до 93,438.

Американскую валюту поддержал рост доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних госбондов увеличилась до 2,360 процента на азиатских торгах понедельника по сравнению с 2,326 процента в пятницу.

Рынки Китая, Южной Кореи, Гонконга и Индии в понедельник закрыты в связи с государственными праздниками. Торги в Австралии малоактивны, поскольку биржа Сиднея также закрыта по случаю Дня труда.

Евро сбавил 0,4 процента до $1,1759, поскольку инвесторы с беспокойством следят за ситуацией в Испании, где сотни людей получили травмы после того, как полиция попыталась силой помешать проведению референдума о независимости Каталонии в воскресенье.

Глава регионального правительства Каталонии допустил объявление независимости от Испании после того, как подавляющее большинство избирателей высказалось за суверенитет провинции.

Доллар прибавил 0,4 процента к иене, подорожав до 112,90.

Опубликованные в понедельник данные показали, что индекс настроений крупных японских производителей в июле-сентябре вырос до максимума за десять лет, указав на то, что восстановление экономики Японии, вероятно, набирает обороты благодаря хорошему глобальному спросу.

Эти данные также могут укрепить позиции премьера страны Синдзо Абэ, который в преддверии досрочных выборов 22 октября пытается убедить избирателей, что “Абэномика” - проводимая им политика мер стимулирования - улучшила уровень жизни японцев, говорят аналитики.