Рынок акций Японии закрылся в минусе из-за слабой статистики Китая и угроз КНДР

Японский фондовый рынок завершил беспокойную сессию четверга в минусе, прервав трехдневную череду повышений, поскольку слабые экономические данные из Китая нивелировали рост индекса Topix до максимального уровня за более чем два года.

Настроения участников рынка ухудшились во второй половине дня на фоне новостей о том, что северокорейское государственное агентство ЦТАК пригрозило применить ядерное оружие, чтобы “потопить” Японию и превратить Соединенные Штаты “в пепел и тьму” за поддержку резолюции Совбеза ООН и санкций за последнее ядерное испытание КНДР.

Индекс Nikkei снизился на 0,3 процента до 19.807,44 пункта, столько же потерял и более широкий индекс Topix, закрывшийся на отметке 1.632,13 пункта. В начале сессии Topix поднимался на 0,3 процента вплоть до отметки 1.642,56 пункта, максимального уровня с августа 2015 года.

Худшую динамику показал сектор цветной металлургии. Акции Mitsui Mining & Smelting упали в цене на 5,4 процента, а бумаги Toho Zinc подешевели на 5,3 процента.

Данные из Китая, опубликованные в четверг утром, показали, что промышленное производство во второй по величине экономике мира выросло в августе на 6,0 процента в годовом выражении, тогда как капитальные инвестиции увеличились на 7,8 процента за первые восемь месяцев этого года. Китай является одним из основных экспортных рынков для Японии.

Акции страховых компаний и некоторых экспортеров, которые в последнее время прибавляли в цене, в четверг также оказались в числе аутсайдеров. Бумаги MS&AD Insurance подешевели на 0,8 процента, Sony Corp - на 3,5 процента, а Hitachi Ltd - на 1,0 процента.