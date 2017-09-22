Доллар снижается к иене из-за роста напряженности на Корейском полуострове

Доллар снизился к иене на утренних торгах из-за растущей напряженности на Корейском полуострове.

Тем не менее из-за резкого расхождения денежно-кредитной политики США и Японии доллар завершит неделю ростом по отношению к японской валюте.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,3 процента к 8.34 МСК, составив 92,004 пункта. За неделю американская валюта выросла на 0,2 процента и продолжает держаться выше минимума 2,5 лет на уровне 91,011 пункта, отмеченного 8 сентября.

По отношению к иене доллар просел на 0,6 процента до 111,81 иены, однако за неделю укрепился на 0,9 процента.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо сказал в пятницу, что Пхеньян рассматривает возможность беспрецедентно масштабного испытания водородной бомбы в Тихом Океане, сообщило южнокорейское информагентство Yonhap.

В четверг Банк Японии подтвердил текущий курс, в том числе и обязательство о продолжении покупки облигаций, увеличивая портфель на 80 триллионов иен ($717,6 миллиарда) ежегодно. Кроме того, к удивлению рынков, новый член совета управляющих банка высказался против общей точки зрения регулятора о том, что сегодняшних мер достаточно для роста инфляции до целевого ориентира.

Такое мнение расходится с планом ФРС, которая в среду объявила о начале сокращения баланса с октября и намекнула на очередное повышение ставки до конца года.

Снижение инвестиционного рейтинга Китая оказало давление на австралийский доллар, который опустился на 0,05 процента до $0,7929, минимального значения с конца августа. Китай является главным торговым партнером Китая и австралийская валюта реагирует на изменение динамики юаня.

Евро вырос на 0,19 процента до $1,1962.

В четверг глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что денежно-кредитная политика не является средством борьбы с финансовыми дисбалансами, однако не стал распространяться о планах банка относительно программы выкупа активов.