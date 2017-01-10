Гонконгская биржа второй год подряд стала лидером на рынке IPO

В 2016 году первичное публичное размещение (IPO) акций на Гонконгской фондовой бирже провели 126 компаний, привлекших от инвесторов 194,796 млрд гонконгских долларов ($25,1 млрд). В сообщении биржи отмечается, что такой результат позволил ей второй год удержать статус лидера на рынке IPO.

Второе место в «рейтинге» лидеров IPO заняла Шанхайская фондовая биржа ($16,292 млрд), третье — Нью-Йоркская фондовая биржа ($14,693 млрд). Кроме того, в десятку лидеров вошли Nasdaq ($10,892 млрд), Японская биржевая группа ($10,663), Лондонская фондовая биржа ($7,856 млрд), Шэньчжэньская фондовая биржа ($7,775 млрд), Копенгагенская фондовая биржа, известная также как Nasdaq — Copenhagen ($5,89 млрд), группа Deutsche Boerse ($5,787 млрд) и Корейская биржа ($5,593 млрд).

По сравнению с предыдущим годом число проведенных в Гонконге IPO сократилось в 2016 году на 8,7% (было 138), а объем привлеченных средств — на 25,96% (было 263,089 млрд гонконгских долларов).

Общее число компаний, имеющих листинг на Гонконгской фондовой бирже, за год выросло на 5,73% (с 1866 до 1973), а их суммарная рыночная капитализация — на 0,31% (до 24,761 трлн гонконгских долларов, или $3,193 трлн).

Значение основного индекса Гонконгской фондовой биржи Hang Seng к закрытию торгов 30 декабря 2016 года составляло 22000,56 пункта, что на 0,39% выше уровня закрытия торгов 2015 года.