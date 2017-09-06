Фондовый рынок Японии завершил торги почти без изменений

Японский фондовый рынок закрыл сессию среды практически без изменений, так как покупка розничными инвесторами акций малых и средних компаний компенсировала потери рынка, связанные с возросшей напряженностью на Корейском полуострове.

Nikkei закрылся снижением на 0,1 процента до 19.357,97 пункта, ранее в ходе торгов опустившись до 19.254,67 пункта - минимума с 1 мая.

Более широкий индекс Topix закрылся ростом на 0,1 процента до 1.592,00 пункта, но большую часть торгов находился на отрицательной территории.

По словам трейдеров, похоже, что розничные инвесторы, которые продавали акции компаний малой и средней капитализации на этой неделе, покупают их снова.

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал президенту РФ Владимиру Путину в среду, что ситуация на Корейском полуострове может развиваться непредсказуемо, если Пхеньян не остановит “провокации” после очередного ядерного испытания.

Бумаги автопроизводителей подверглись распродаже: акции Toyota Motor Corp подешевели на 0,9 процента, а Nissan Motor Co - на 0,6 процента.

Акции Japan Post Holdings и Recruit Holdings выросли на 1,9 и 7,8 процента соответственно, так как Nikkei Inc сообщила, что включит их в индекс Nikkei 225 со 2 октября.