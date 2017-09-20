Доллар торгуется разнонаправленно, ожидая решений ФРС

Доллар торгуется разнонаправленно к основным валютам в среду, в то время как инвесторы ждут завершения двухдневного заседания ФРС США, на котором регулятор, как прогнозируется, объявит о начале сокращения портфеля облигаций объёмом $4,2 триллиона.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,1 процента до 91,739 пункта к предыдущему закрытию. Валюта, тем не менее, держится уверенно выше минимума 2,5 лет на уровне 91,011 пункта, пробитого 8 сентября.

Аналитики ожидают, что американский центробанк в среду объявит о сокращении ежемесячных покупок облигаций, начиная с октября, а также оставит дверь открытой для повышения ставки федерального финансирования на совещании 12-13 декабря.

Доллар снизился на 0,1 процента к иене до 111,45 иены, однако не отошёл далеко от восьминедельного пика на уровне 111,88 иены, отмеченного во вторник.

Рынки вяло отреагировали на выступление Дональда Трампа в Генеральной Ассамблее ООН, где американский лидер пригрозил “полностью уничтожить” Северную Корею, если Пхеньян не откажется от ядерной программы.

Евро прибавил 0,1 процента до $1,2007, приближаясь к достигнутому 8 сентября уровню $1,2092, максимуму с января 2015 года.